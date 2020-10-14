ليست كورونا".. محمد رياض يكشف سبب وفاة محمود ياسين

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رحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر ناهز الـ79 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، تاركًا حزنًا كبيرًا على رحيله لكنه أيضًا ترك فخرًا وسيرة محترمة والعديد الأعمال الفنية المتميزة التي ستظل علامة بارزة في مشواره الفني.



وأوضح الفنان محمد رياض في تصريحات صحفية له أن الفنان الراحل محمود ياسين توفي نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، داخل مستشفى المعادي العسكري، نافيًا كل الأخبار المتداولة عن وفاته مُتأثرًا بفيروس كورونا .



وأشار محمد رياض أن سبب تأجيل الدفن والجنازة لظهر غدًا الخميس، هو أن شقيق الفنان الراحل محمود ياسين يعيش خارج مصر وينتظرون عودته من الخارج، بالإضافة إلى أن أسرته بالكامل تقيم في مدينة بورسعيد، لذلك وجب تأجيل مراسم الدفن.



وفي سياق آخر، سيتم أداء صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمود ياسين غدًا الخميس ١٥ أكتوبر بإذن الله، بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء سيكون في مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم، وفقًا لما أعلنته ابنته الفنانة رانيا محمود ياسين عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".