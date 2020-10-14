ليست كورونا".. محمد رياض يكشف سبب وفاة محمود ياسين

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


رحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر ناهز الـ79 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، تاركًا حزنًا كبيرًا على رحيله لكنه أيضًا ترك فخرًا وسيرة محترمة والعديد الأعمال الفنية المتميزة التي ستظل علامة بارزة في مشواره الفني.

وأوضح الفنان محمد رياض في تصريحات صحفية له أن الفنان الراحل محمود ياسين توفي نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، داخل مستشفى المعادي العسكري، نافيًا كل الأخبار المتداولة عن وفاته مُتأثرًا بفيروس كورونا .

وأشار محمد رياض أن سبب تأجيل الدفن والجنازة لظهر غدًا الخميس، هو أن شقيق الفنان الراحل محمود ياسين يعيش خارج مصر وينتظرون عودته من الخارج، بالإضافة إلى أن أسرته بالكامل تقيم في مدينة بورسعيد، لذلك وجب تأجيل مراسم الدفن.

وفي سياق آخر، سيتم أداء صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمود ياسين غدًا الخميس ١٥ أكتوبر بإذن الله، بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء سيكون في مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم، وفقًا لما أعلنته ابنته الفنانة رانيا محمود ياسين عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أخبار تهمك

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن تدريبات المعلمين

منذ أقل من ساعة

صراع ثلاثي على ضم جوهرة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على تشكيل بيراميدز بعد الصفقات الجديدة

منذ ساعة و نصف

الأهلي يستعد لتوديع لاعب جديد

منذ أقل من ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 5 ساعات

3 أندية تطلب التعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 11 ساعة

بهذه العبارات.. رانيا محمود ياسين تنعي والدها

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ حوالي 14 ساعة

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ حوالي 16 ساعة

5 صفقات في الأهلي

منذ يوم

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:18 ص

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن تدريبات المعلمين

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

07:40 ص

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

01:16 ص

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

08:18 ص

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

10:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي