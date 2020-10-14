باريس سان جيرمان يبدأ خطوات تجديد عقد نيمار

اتخذ مسؤولو فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خطوات جديدة بشأن تجديد عقد البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب النادي في الفترة المقبلة.









وقد انتقل نيمار إلى صفوف باريس سان جيرمان قادما من برشلونة في صيف موسم 2017، حيث سينتهي تعاقده مع نادي العاصمة في الصيف المقبل.









وأشارت تقارير فرنسية، بأن باريس سان جيرمان تواصل مع وكلاء نيمار من أجل عقد جلسة بين الطرفيين لحسم تجديد عقد اللاعب مع النادي.









وأوضحت تلك التقارير إلى أن نيمار ليس لديه مانع في التجديد، خاصة وأن الفريق بدأ اتخاذ خطوات للإمام في دوري أبطال أوروبا.









يذكر أن باريس سان جيرمان قد خسر دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي بالمباراة النهائية أمام بايرن بنتيجة هدف نظيف.



