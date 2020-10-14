محمد فؤاد ينعي الراحل محمود ياسين

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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نعى الفنان محمد فؤاد الفنان الراحل محمود ياسين الذى توفى منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.

حيث نشر محمد فؤاد صورة للراحل عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات قائلاً:" إن لله وإن إليه راجعون.. رحمة الله علي أستاذنا الكبير العزيز علي قلوبنا جميعاً الفنان الغالي محمود ياسين ..نسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

يعد محمود ياسين من أعظم الفنانين الذي تمتع بنسيرة فنية حافلة ومالزالت خالدة سواء في السينما والتليفزيون والمسرح.

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