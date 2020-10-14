مساعد نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعى سكن مصر و JANNA

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:19 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قام المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة مشروعات الإسكان المختلفة ( سكن مصر بعدد من المواقع  و مشروع JANNA ) الجاري تنفيذها بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه مسئولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولو الشركات المنفذة للمشروعات بالمدينة.

واستهل المهندس جمال طلعت والوفد المرافق له، زيارته بتفقد موقع تنفيذ عدد ٥٧ عمارة سكن مصر بإجمالى عدد وحدات  (1368) وحدة بالتجمع الثالث، والتي من من المقرر  أن يتم تسليمها لحاجزيها بدءاً من  نوفمبر المقبل.

 كما تفقد مساعد نائب رئيس الهيئة، موقع تنفيذ عدد (١٤٨ عمارة) سكن مصر بموقع غرب الجامعات بمنطقة الأندلس بإجمالى (3552) وحدة، وكذا الموقف التنفيذى لأعمال المرافق والطرق المرتبطة بمشروعات الإسكان بالتجمع الثالث، حيث إنه جارٍ تجهيز عدد ٨٥ عمارة منها شاملة المرافق والطرق وتنسيق الموقع العام تمهيداً لتسليم الوحدات لحاجزيها فى أقرب وقت.

كما شملت الزيارة تفقد سير الأعمال بمشروع إنشاء عدد ٣٦٥ عمارة  بمشروع (JANNA) بإجمالى عدد ( ٨٧٦٠ ) وحدة سكنية بنسبة تنفيذ ٨٥% بالتجمع الثالث، حيث تم متابعة تطور الأعمال، والبدء فى أعمال طبقة الأسفلت للطرق بموقع المشروع وتنسيق الموقع العام، وذلك تمهيداً لبدء تسليم الوحدات لحاجزيها.

وأكد المهندس جمال طلعت، أن الزيارة تأتى فى إطار المتابعة الدورية للمشروعات القومية والحرص على الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة فى المواعيد المقررة.






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