قبل قيادة الاتحاد.. حسام حسن 12 سنة تدريب والمحصلة "صفر بطولات"

عاد حسام حسن لمقعد المدير الفني مجددًا وتولي تدريب فريق الاتحاد السكندري في ولاية تدريبية ثانية مع "زعيم الثغر" خلفًا لـ طلعت يوسف الذي اعتذر عن عدم استكمال مهمته التدريبية مع الفريق خلال الفترة المقبلة.





حسام حسن سبق وتولي تدريب فريق الاتحاد السكندري موسم 2014 / 2015، وقاد الفريق في 35 مباراة، حقق الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 13 مباراة، وخسر 10 مباريات، سجل فريقه 40 هدفا، واستقبلت شباكه 34 هدفا.





وكانت آخر محطة تدريبية لـ"العميد" مع فريق سموحة، وتولي تدريبه موسم 2018 / 2019، وخاض معهم 25 مباراة، فاز في 9 مباريات، وتعادل في 7 مباريات، وخسر 9 مباريات، وسجل فريقه 29 هدفا واستقبلت مرماه 28 هدفا.





تولي حسام حسن خلال مسيرته تدريب 8 أندية (المصري "3 ولايات" – الاتصالات – الزمالك "ولايتين" – الإسماعيلي – المقاصة – الإتحاد السكندري – بيراميدز - سموحة)، كما كان له تجربة تدريبية وحيدة خارج مصر مع منتخب الأردن من 2013 وحتي 2014.





وخاض حسام حسن 325 مباراة خلال مشواره التدريبي، حقق الفوز في 142 مباراة، وخسر 75 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 108 مباراة، سجلت الأندية التي دربها 475 هدفا، واستقبلت شباكهم 352 هدفا، ورغم تجاربه العديدة لم يتوج بأي لقب أو بطولة خلال مشواره التدريبي حتي الآن.





ماذا قدم حسام حسن خلال مسيرته التدريبية؟





- المصري:





تولي حسام حسن تدريب المصري في 3 ولايات تدريبية، أول ولاية كانت عام 2008، وقاد الفريق في 27 مباراة، فاز في 9 مباريات، وتعادل في 11 مباراة وخسر 7 مباريات.





عاد لتدريب الفريق البورسعيدي لمدة شهر واحد عام 2012، وخاض 3 مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في مباراة، ورحل بعد مذبحة بورسعيد عقب مباراة الأهلي والمصري في 1 فبراير من نفس العام.





تولي حسام تدريب المصري عام 2015 واستمر مع 3 سنوات وقاد الفريق في 133 مباراة، فاز في 65 مباراة، وتعادل في 41 مباراة وخسر 27 مباراة.





- الاتصالات:





قاد حسام حسن فريق المصرية للاتصالات عام 2009 وخاض مع الفريق 9 مباريات، حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلها وخسر 3 مباريات أخري، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكه 10 أهداف.





- الزمالك:





قاد "العميد" تدريب الزمالك في ولايتين تدريبيتين، كانت الولاية الأولي من 2009 وحتي 2011، وخاض الفريق تحت قيادته 55 مباراة، فاز في 31 مباراة وتعادل في 16 مباراة وخسر 8 مباريات، سجل الفريق تحت قيادته 93 هدفا، واستقبلت شباكه 53 هدفا.





عاد لتدريب الزمالك مجددا عام 2014 وخاض مع الفريق 4 مباريات فاز في مباراة واحدة وتعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات، وخسر لقب بطولة السوبر المصري أمام غريمه التقليدي الأهلي بعد الخسارة 5-4 بركلات الترجيح.





- الإسماعيلي:





تولي تدريب الدراويش أقل من شهر عام 2011، وقاد الفريق في مباراتين فقط، فاز مباراة وخسر الأخري.





- المقاصة:





تولي تدريب مصر المقاصة لمدة 3 أشهر عام 2013، وقاد الفريق في 10 مباريات، فاز الفريق في مباراة، وتعادل في 4 مباريات وخسر 5 مباريات، سجل فريقه 5 أهداف واستقبلت شباكه 11 هدفا.





- منتخب الأردن:





تولي حسام حسن قيادة منتخب الأردن من 2013 – 2014، وقاد النشامي في 9 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في 5 مباريات وخسر مباراتين.





- الاتحاد السكندري:





ولايته التدريبية الأولي مع الاتحاد السكندري كانت موسم 2014 / 2015، وقاد الفريق في 35 مباراة، حقق الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 13 مباراة، وخسر 10 مباريات، سجل فريقه 40 هدفا، واستقبلت شباكه 34 هدفا.





- بيراميدز:





تولي تدريب فريق بيراميدز بين 2018 – 2019 وقاد الفريق في 11 مباراة، فاز في 6 مباريات، وتعادل في 5 مباريات، ولم يخسر أي مباراة.





- سموحة:





قاد حسام حسن فريق سموحة موسم 2018 / 2019، وخاض معهم 25 مباراة، فاز في 9 مباريات، وتعادل في 7 مباريات، وخسر 9 مباريات، وسجل فريقه 29 هدفا واستقبلت مرماه 28 هدفا.



