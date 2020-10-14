ليلى علوي ناعية محمود ياسين:"مع السلامة يا صاحب سنوات النجاح والخبرة والأعمال الخالدة"

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:50 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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نعت الفنانة ليلى علوي، الفنان الراحل محمود ياسين، الذي توفي صباح اليوم، عن عمر ناهز 79 عامًا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر" .

كتبت ليلى علوي تغريدة قالت فيها :"وداعًا يا فتى الشاشة الأول وهرم من أهرام الفن والثقافة في مصر والوطن العربي".


وتابعت ليلى علوي قائلة:"مع السلامة محمود ياسين صاحب سنوات النجاح والخبرة والأعمال الخالدة.. إلى رحمة الله عزائي لأسرته وأحبابه الفنانة شهيرة وعمرو ورانيا محمود ياسين، ومحبي فتى الشاشة جميعًا من المحيط إلى الخليج".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ليلى علوي الدرامية مسلسل" هي ودافنشي"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالعزيز حشاد، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الحناوي، بطولة خالد الصاوي، مي سليم، أحمد سعيد عبدالغني، بيومي فؤاد.

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