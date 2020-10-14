محافظ القليوبية يحرر 21 محضر إشغال بجولة مفاجئة بشبرا الخيمة

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:48 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مفاجئة، استمرت لما بعد منتصف ليل أمس، بمدينتي شبرا الخيمة وبنها، حيث شملت المرور على منطقة وابور الثلج ومنشية النور والحرس الوطنى بمدينة بنها، حيث تم تحرير 5 محاضر إشغالات، كما تم مصادرة 2 شيشة داخل إحدى الكافيهات وغلقها لمخالفتها الإجراءات الاحترازية المتبعة، وضبط 2 سيارة سوزوكى بسبب الغسيل على الطريق العام مما يعرضه للإتلاف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما بالتنسيق مع إدارة مرور القليوبية، حيث تبين عملهما بدون رخصة قيادة ومخالفة لشروط التراخيص "يحمل ركاب بالأجر" وعلى الفور تم تحرير محاضر لهما.

كما قام "الهجان"، بجولة مفاجئة لأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة "شارع 15 مايو، وشارع 135" بحي شرق شبرا الخيمة، وكذلك شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تم تحرير 10 محاضر لعدد من المقاهى والكافيهات، وتم مصادرة 52 شيشة، وغلق 4 كافيات، كما تم تحرير 6 محاضر إشغالات وتعديات علي حرم الطريق العام، بالإضافة إلى مصادرة 120 كرسى و3 أنبوبات بوتاجاز مفترشة الطريق.

وأشرف "الهجان"، علي إزالة الاشغالات المتواجدة بالحي، مشددا على استمرار العمل خلال الفترة المسائية واستمرار رفع الاشغالات ومتابعتها بشكل دوري لعدم عودتها مرة أخرى، ومنع إقامة الأكشاك أو أي شيء يعوق الحركة المرورية.

ومن جانبه، أكد المحافظ، أن ذلك يأتي أيضا ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم، ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء مجدى العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها.

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