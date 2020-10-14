وزيرة الثقافة تنعى الفنان الكبير محمود ياسين وتؤكد ساحة الابداع فقدت احد رموزها ونجما ذهبيا

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نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات الفنان الكبير محمود ياسين الذى غيبه الموت صباح اليوم الاربعاء 14 اكتوبر عن عمر يناهز 79 عام بعد صراع طويل مع المرض.





وقالت في بيان صحفي صدر منذ قليل : " ان ساحة الابداع فقدت احد رموزها ونجما ذهبيا عبر بصدق عن قضايا المجتمع فى اعماله التى ستبقى علامات بارزة فى تاريخ الاداء التمثيلى ، وقدمت العزاء لاسرته واصدقائه ومحبيه داعية الله ان يتغمد الفقيد برحمته وان يلهم اسرته الصبر والسلوان".



يشار ان الفنان محمود ياسين

ولد في مدينة بورسعيد عام 1941 وتعلق بالمسرح منذ أن كان في المرحلة الإعدادية من خلال (نادي المسرح) في بورسعيد ، انتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وتخرج في كلية الحقوق وحقق حلمه بالانضمام للمسرح القومي الذي قدم عليه وعلى المسارح الأخرى عشرات الأعمال المميزة ، قدم في السينما أدوارا صغيرة في نهاية حقبة إلى أن جاءت الفرصة في فيلم (نحن لا نزرع الشوك) عام 1970 وتوالت اعماله بعد ذلك ، وفي التليفزيون قدم عشرات المسلسلات الناجحة ، وساند الكثيرين من نجوم الأجيال التى تلته .