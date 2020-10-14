محافظة القاهرة تنظم ندوة بعنوان "أكتوبر 73 بقاء شعب ونماء أمه"





وقدم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال كلمته التهنئة والتحية والتقدير إلى السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة ذكرى ملحمة النصر الخالدة.





وأكد المحافظ ان ما قاله السيد رئيس الجمهورية ان مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات او المزايدات ، وأن مقدرات الشعوب لا تترك للاوهام وحرب أكتوبر كانت اختبار حقيقي على قدرة الشعب المصري على مواجهة الصعاب وتحقيق الإنجازات، مشيرا إلى أن ما حققته مصر من انجازات خلال الفترة الماضية بقيادة السيد رئيس الجمهورية يشهد به العالم من إصلاح اقتصادي والتركيز على المجالات التي تحقق التنمية الشاملة المستدامة باعتبارها الطريق نحو المستقبل وعلى رأسها الصحة والتعليم والتعامل مع العشوائيات ورفع مستوى البنية التحتية وتشييد المجتمعات العمرانية الجديدة.





وأكد المحافظ أن كافة قادة وجنود القوات المسلحة المصرية الباسلة صمام أمن للوطن معرباً عن اعتزازه بكل الجهود والتضحيات التي تقوم بها قواتنا المسلحة للحفاظ على الأمن القومي المصري، مشيراً إلى أن الشعب المصري العظيم سيظل في ترابط الى يوم الدين وعزة وكرامة ، كما أنه ضرب أروع الأمثلة خلال حرب أكتوبر المجيدة في التماسك والثقة في قيادته السياسية وقواته المسلحة مما أدى إلى تحقيق النصر الخالد، ولا زالت روح أكتوبر تحافظ على مصر قوية مستقرة تواجه التحديات وتنتصر على كافة التهديدات بتماسك شعبها وعزم قواتها المسلحة وإخلاص قيادتها.





وأشار محافظ القاهرة الى أن انتصار الأمس في أكتوبر وتحقيق السلام قادنا إلى تنمية اليوم التى تهدف إلى بناء مصر الحديثة.

في إطار الاحتفال بالذكرى السابعة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة عقدت محافظة القاهرة صباح اليوم ندوة تثقيفية تحت عنوان "أكتوبر 73 بقاء شعب ونماء أمة" تحت رعاية وحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وحضور كل من اللواء أ.ح ناجي شهود، واللواء أ .ح محمود خلف المحللين الاستراتيجيين، والكاتب الصحفي عبدو مباشر أقدم مراسل عسكري لحرب أكتوبر، وعدد من قادة القوات المسلحة و طلبة المدارس وشباب الجامعات.