"كان لي شرف العمل معه".. بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب بشرى تنعي الفنان الراحل محمود ياسين وتتذكر كواليس العمل معه

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أعربت الفنانة بشرى عن حزنها الشديد لرحيل الفنان محمود ياسين الذي توفي صباح اليوم، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت بشرى صورة للفنان الراحل محمود ياسين، وعلقت عليها قائلة :"وداعًا الأستاذ محمود ياسين، رحل عملاق السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة، رحل الفنان والزوج والأب والجد تاركًا حزنًا كبيرًا، لكن تاركًا أيضًا فخرًا كبيرًا وتاريخ وسيرة محترمة ومسيرة منفردة، كان لي شرف العمل معه في فيلم جدو حبيبي، وفي نهاية الفيلم بكيت لرحيل جدو، واليوم أبكي مرة أخرى لرحيلك يا أستاذي العزيز، البقاء لله ولا إله إلا الله، والعزاء للأسرة الغالية ومحبيك وللشعب المصري والعربي أجمع".



وفي سياق آخر، شاركت بشرى مؤخرًا في مسلسل" القمر آخر الدنيا"، وهو من إخراج تامر حمزة،

ﺗﺄﻟﻴﻒ محمود الورداني، بطولة عمرو عابد، مؤمن نور، مادلين طبر، هشام إسماعيل، ثراء جبيل.