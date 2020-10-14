فينجر: رفضت تدريب ريال مدريد مرتين

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:18 م
فينجر
فينجر
وكالات
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أكد آرسين فينجر المدير الفني السابق لنادي أرسنال الإنجليزي أنه رفض مرتين تدريب فريق ريال مدريد الإسباني مرتين عندما كان مدربًا للمدفعجية.

 

وقال فينجر لوسائل الإعلام:" عندما كنت مدرباً في آرسنال، رفضت عرضين من ريال مدريد، وبكل تأكيد ليس هناك الكثير من المدربين الذين يرفضون ريال مدريد مرتين".

 

وتولى فينجر تدريب آرسنال، بداية من سبتمبر عام 1996، ولمدة 22 موسماً متتالياً، وفاز مع الفريق اللندني بلقب البريميير ليج 3 مرات، بالإضافة لعدة ألقاب محلية.

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