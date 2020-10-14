روسيا تسجل أكثر من 14 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:31 ص
روسيا
روسيا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تم رصدها في البلاد خلال آخر 24 ساعة تجاوز عتبة الـ14 ألفا لأول مرة.

 

وكانت روسيا، شهدت لليوم الثاني على التوالي زيادة غير مسبوقة في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا.

 

وسجلت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي، 14231 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 13868 إصابة أمس).

 

وأشارت عرفة العمليات الروسية، إلى أن الإصابات الجديدة تتوزع بين 84 من أصل أقاليم البلاد الـ85 (باستثناء دائرة تشوكوتكا ذاتية الحكم الواقعة في أقصى شمال البلاد) ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 25.2% من المرضى الجدد.

 

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة (4573 حالة) إلى العاصمة موسكو، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات التي سجلت في المدينة إلى 344004 بما في ذلك 5739 حالة وفاة و266470 حالة شفاء.

 

وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 239 وفاة جديدة ناجمة عن كورونا، مقابل 244 وفاة في اليوم السابق.

 

وشهد إجمالي عدد الإصابات بالوباء التي تم رصدها في روسيا منذ بداية الجائحة زيادة بـ1.1% خلال الساعات الـ24 الماضية وأصبح 1340409 إصابات مؤكدة منها 23205 حالات وفاة و277499 حالة نشطة (ما يمثل ارتفاعا بـ6072 حالة نشطة منذ أمس).

 

وتماثل 7920 مريضا للشفاء من كورونا خلال آخر 24 ساعة، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في روسيا 1039705 أشخاص.

 

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 51.8 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا (436 ألفا منها خلال اليوم الأخير)، ولا يزال أكثر من 276 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

 

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