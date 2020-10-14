صعود جماعي بمؤشرات البورصة المصرية في منتصف التعاملات

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:17 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء ، مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب علي أسهم مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة .

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 11303.1 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 1994 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 2926.7 نقطة.

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