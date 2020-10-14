"رحل فتى أحلام جيل كامل من البنات".. هالة صدقي تنعي الراحل محمود ياسين

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نعت الفنانة هالة صدقي الفنان الراحل محمود ياسين الذي توفي صباح اليوم، وذلك بكلمات مليئة بالحب، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت هالة صدقي صورة للفنان الراحل محمود ياسين، وعلقت عليها قائلة :"وأنا طفلة كان حلم حياتي أشوفه على الحقيقة، ولما جأت الفرصة للتصوير معاه في مسلسل الأفيال لم أصدق إني أقف أمام غول التمثيل، رحل فتى أحلام جيل كامل من البنات، الله يرحمه فقدنا رمز مهم، الله يرحمه".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي الدرامية مسلسل "ليه لأ"، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، بطولة أمينة خليل، عمر السعيد، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، ناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.