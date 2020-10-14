خبيرة تطالب الاستعانة بأساتذة كليات التربية لتدريب المعلمين (فيديو)

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قالت الدكتورة محبات أبو عميرة، أستاذ المناهج والعلوم بجامعة عين شمس، إن نظام التعليم الجديد يعتمد على تحصيل المعرفة وليس الشهادات فقط، موضحة أن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن انطلاق الأكاديمية الإلكترونية لتدريب المعلمين؛ لتدريب المعلمين عبر الأنترنت لمنع انتقال العدوى بفيروس كورونا.



وأضافت محبات أبو عميرة، خلال حوارها عبر تطبيق "زووم" مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أننا بحاجة للاستعانة بأساتذة كليات التربية في مصر، في تدريب المعلمين على النظام الجديد للتعليم، مع تطوير برامج كليات التربية.



وتابعت أستاذ المناهج والعلوم بجامعة عين شمس، أنها عضو بلجنة القطاع التربوي بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي تقوم حاليًا بإعداد لوائح جديدة لتطوير كليات التربية، مشددة على ضرورة أن يكون هناك تواصل وتشابك بين وزارة التربية والتعليم، ولجنة القطاع التربوي المعنية بتطوير اللوائح، حيث أن هناك فجوة بين وزارة التربية والتعليم وبين مؤسسات كليات التربية التابعة لوزارة التعليم العالي.



وأصدرت وزارة التربية والتعليم، كتابًا دوريًا، استثمارًا لما تم من تدريب للمعلمين في المنظومة التعليمية في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي للعام الدراسى 2019 2020، والقائمين على العملية التعليمية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم؛ لتحقيق رؤية الوزارة في تطبيق النظام التعليمي الجديد (التعليم 2.0).



وأكد الكتاب الدوري على التزام جميع الإدارات التعليمية بما يلي: ينقل معلم الصف الأول الابتدائى للعام الدراسى 2018 2019 مع فصله إلى الصف الثانى الابتدائى للعام الدراسى 2019 2020، ولا يجوز نقل المعلم المكلف بالتدريس فى الصفوف المطبق بها النظام التعليمى الجديد من المدرسة التى يعمل بها إلا بعد مرور ثلاث سنوات دراسية، بالإضافة إلى تسكين جداول الصف الأول الابتدائى بالمعلمين فى موعد غايته يوم الأربعاء الموافق 7 8 2019، ليتسنى استكمال تدريبهم قبل بداية العام الدراسى.



وقال طارق جلال شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة الخاصة بخطة إعادة هيكلة أجور المعلمين وتحسينها.



وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،: الوزارة تدرك أهمية المعلم في المنظومة التعليمية خاصة أن لولا المعلم لم يتم شعور الطلاب بعمليات التطوير والتحديث التي تقوم بها الوزارة، لذلك حرصت علي تطوير مهارات بعمليات تدريب مستمرة، وتحسين الاجور التي يحصل عليها خاصة أنها ضعيفة.



واضاف، خلال الأسابيع المقبلة ستسمعون أخبارا جيدة عن الأجور.