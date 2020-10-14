مجلس إدارة "سبيد ميديكال "يوافق علي الإستحواذ علي جميع أسهم معامل الحياه بقنا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:44 ص
سبيد ميديكال
سبيد ميديكال
نيفين سمير
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كشفت البورصة المصرية اليوم عن موافقة مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال، على الاستحواذ على جميع أسهم معامل الحياة ذات الخمسة أفرع بمحافظة قناة مقابل 4 ملايين جنيه يسدد منها 500 ألف جنيهاً مع توقيع عقد البيع وسداد باقي المبلغ في 25 يناير لعام 2021.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن الإتفاق السابق سيكون طبقاً لما سيفسر عنه الفحص النافي للجهالة، وطبقاً للمبيعات الفعلية المدققة من سبيد ميديكال لمدة 3 شهور تبدأ من 20 أكتوبر الجاري وتنتهي في 19 يناير المقبل.
 

وأعلنت الشركة، عن موقفها مما نشر حول تخارج مجلس الإدارة واستقالته، حيث أكدت أن مجلس الإدارة ليس لديه نية في تغيير المنهجية الخاصة بالإدارة أو تخارج من قبل المديرين أو ما غير ذلك، وأن المجلس الحالي مستمر على الأقل حتى انتهاء مدته في 2024، كما أن قواعد القيد تنص على تجميد نسبة من الأسهم، وأنه لا توجد نية حتى بعد فك هذا التجميد لتغيير الإدارة أو التخارج الكلي بل بالعكس فإن الشركة مازالت في مرحلة مبكرة من النمو.

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