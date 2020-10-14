تعرف على تشكيل بيراميدز بعد الصفقات الجديدة

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:41 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
Advertisements
يقترب مسؤولو نادي بيراميدز من حسم صفقة جديدة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وتشير عدة تقارير صحفية، إلى أن محمد إبراهيم، صانع ألعاب مصر المقاصة، وقع رسمياً لنادي بيراميدز.

ويواصل نادي بيراميدز صفقاته القوية في الميركاتو، بعدما ضم ثلاثي الأهلي شريف إكرامي، أحمد فتحي، ورمضان صبحي.

كما أكدت مصادر مقربة من النادي، أن محمود وادي، مهاجم المصري، في طريقه للانتقال إلى بيراميدز، بدءاً من الموسم المقبل.

وفي ضوء تلك الصفقات، يصبح تشكيل بيراميدز المنتظر خلال الموسم المقبل على النحو التالي.

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - على جبر - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي.

خط الوسط: محمد إبراهيم - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا.

خط الهجوم: رمضان صبحي - محمود وادي - إبراهيم حسن.

أخبار تهمك

طبيب يكشف مفاجأة صادمة عن لعبة "بابجي" (فيديو)

منذ ساعتين و 22 دقيقة

5 صفقات في الأهلي

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 10 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ يوم

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

3 أندية تطلب التعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

بهذه العبارات.. رانيا محمود ياسين تنعي والدها

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ يوم

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ يومين

صراع ثلاثي على ضم جوهرة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:40 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

01:16 ص

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

08:18 ص

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

10:17 م

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

08:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي