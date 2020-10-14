تعرف على تشكيل بيراميدز بعد الصفقات الجديدة

يقترب مسؤولو نادي بيراميدز من حسم صفقة جديدة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.





وتشير عدة تقارير صحفية، إلى أن محمد إبراهيم، صانع ألعاب مصر المقاصة، وقع رسمياً لنادي بيراميدز.





ويواصل نادي بيراميدز صفقاته القوية في الميركاتو، بعدما ضم ثلاثي الأهلي شريف إكرامي، أحمد فتحي، ورمضان صبحي.





كما أكدت مصادر مقربة من النادي، أن محمود وادي، مهاجم المصري، في طريقه للانتقال إلى بيراميدز، بدءاً من الموسم المقبل.





وفي ضوء تلك الصفقات، يصبح تشكيل بيراميدز المنتظر خلال الموسم المقبل على النحو التالي.





حراسة المرمى: شريف إكرامي.





خط الدفاع: أحمد فتحي - على جبر - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي.





خط الوسط: محمد إبراهيم - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا.





خط الهجوم: رمضان صبحي - محمود وادي - إبراهيم حسن.



