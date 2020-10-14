وزير القوى العاملة يهنئ الفريق محمد حلمي بالعيد السنوي للقوات الجوية‎

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:42 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
هنأ وزير القوى العاملة محمد سعفان، الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية بمناسبة العيد السنوي للقوات الجوية.

وقالَ الوزير في تهنئته: "يُسعِدني أن أتقدمَ لسيادتِكُم بأطيبِ التهاني بهذه المناسبة التي تتوافق يوما من أخلد الأيام في تاريخ الوطنية المصرية، في ذكرى معركة المنصورة حين تصدت الطائرات المصرية للقوات الجوية الإسرائيلية في معركة تعتبر من أكبر المعارك الجوية .

وأعرب الوزير ، للفريق "حلمي" عن تقديره العميق لما تبذله القوات الجوية من جهود مخلصة ودورها الرائد لحماية الشعب المصري، داعياً المولى عز وجل أن يوفقه لما فيه الخير لوطننا العزيز وشعبها العظيم.

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ يومين

طبيب يكشف مفاجأة صادمة عن لعبة "بابجي" (فيديو)

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

بهذه العبارات.. رانيا محمود ياسين تنعي والدها

منذ حوالي 3 ساعات

صراع ثلاثي على ضم جوهرة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

5 صفقات في الأهلي

منذ يوم

3 أندية تطلب التعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

منذ ساعتين و 37 دقيقة

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ حوالي 15 ساعة

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:40 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

01:16 ص

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

08:18 ص

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

10:17 م

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

08:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي