بدء المحادثات بين لبنان وإسرائيل بخصوص الحدود البحرية المتنازع عليها

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:34 ص
الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية
وكالات
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أكد مصدر بمنظمة الأمم المتحدة، بدء المحادثات بين فريق لبناني وآخر إسرائيلي بخصوص الحدود البحرية المتنازع عليها، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

 

ووفقًا لقناة روسيا اليوم، ترعى الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية، المحادثات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي.

 

وفي وقت سابق، أعلن لبنان عن تشكيل الوفد ال​لبنان​ي الذي سيشارك في التفاوض التقني ل​ترسيم الحدود​ الجنوبية مع إسرائيل.

 

ويتألف الوفد اللبناني من العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيسا، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان ​وسام شباط​، والخبير نجيب مسيحي.

 

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