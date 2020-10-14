بالإنفوجراف .. البورصة تنشر رسوم التداول الالزامية من واقع القواعد والقوانين

نشرت إدارة البورصة المصرية اليوم الأربعاء إنفوجراف أعدته من واقع القواعد والقوانين وخاصة بعد صدور القانون رقم 199 لسنة 2020، بتعديل بعض مواد قانون ضريبة الدمغة وقانون الضريبة على الدخل، يتضمن كافة الرسوم الالزامية التي يتحملها المستثمر في السوق لمختلف أطراف السوق.





تأتي هذه الخطوة استكمالا لجهود ادارة البورصة الرامية لرفع مستويات الوعي والمعرفة بالحقوق والالتزامات في سوق الاوراق المالية المقيدة، لكافة المتعاملين والاطراف المختلفة ذات الصلة.





وشمل الانفوجراف كافة الرسوم الالزامية التي يتحملها المستثمر لصالح البورصة وهيئة الرقابة المالية وصندوق ضمان المخاطر غير التجارية وضريبة الدمغة وشركة مصر للمقاصة، وكذا استعراض بعض من الأمثلة ليتعرف المستثمر بشكل دقيق عن اجمالي قيمة الرسوم الالزامية التي سيتحملها بخلاف مصاريف التكويد لاول مرة والعمولات الاخرى المتفق عليها مع شركات الوساطة وأمناء الحفظ.



