"فنان لا يعوض ولن يتكرر".. نادية الجندي تنعي الفنان الراحل محمود ياسين

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نعت الفنانة نادية الجندي صديقها الفنان الراحل محمود ياسين، وذلك بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت نادية الجندي صورة للفنان الراحل محمود ياسين، وعلقت عليها قائلة:" فقدت مصر والعالم العربي قيمة وقامة فنية كبيرة، بعزي نفسي والفن المصري والعربي في وفاة الفنان القدير محمود ياسين".



وتابعت نادية الجندي قائلة :"فنان لا يعوض ولن يتكرر، أنجح أفلامي كانت معاه، وأحلى كواليس وعشرة بنا، فنان جميل لن يتكرر، قدم كل الأدوار والشخصيات ببراعة على الشاشة، كان نموذج للفنان الراقي الخلوق المحترم، الله يرحمه يا رب، خالص التعازي لأسرته الكريمة، زوجته الوفية المخلصة الصديقة العزيزة شهيرة، وابنته رانيا محمود ياسين وزوجها محمد رياض، وابنه المؤلف عمرو محمود ياسين وزوجته آيات أباظة، وكل أسرته وأحفاده ومحبيه، ربنا يصبرهم جميعًا على فراقه، والبقاء لله ".





وفي سياق آخر، شاركت الفنانة نادية الجندي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"سكر زيادة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ وائل إحسان، ﺗﺄﻟﻴﻒ أمين جمال، بطولة نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبدالعزيز.