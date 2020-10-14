شباب الأحزاب يزورون حلايب وشلاتين لتوعيتهم بالمشاركة في الانتخابات

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قال أحمد فتحي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تستهدف التواصل مع جميع المناطق بأنحاء الجمهورية، لذا اهتمت مؤخرًا بالفئات التي تقول إنها تعاني من قلة اهتمام الدولة بها.



وأضاف "فتحي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية حريصة على الوصول إلى جميع فئات الشعب، ولذلك فإن التنسيقية عملت على نقل برنامجها الانتخابي لانتخابات مجلس النواب إلى منطقة حلايب وشلاتين في الزيارة الأخيرة.



وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "المقابلة الأخيرة مع الأهالي في حلايب وشلاتين وقفنا خلالها على مطالبهم وآمالهم وطموحاتهم، ودورنا هو التواصل معهم بشأن الانتخابات والحديث عن دور المرأة والقائمة الوطنية، ودور التنسيقية في خوض انتخابات البرلمان؛ وذلك لتوعيتهم وزيادة أعداد المشاركين في التصويت على الانتخابات".



وواصل: "استقبالنا هناك كان أكثر من رائع، والأهالي كانوا منتظرين وفد التنسيقية، وسمعنا لمشكلات الأهالي منهم ومن مشايخهم، وطالبوا التنسيقية بتمكين الشباب، وسنقدم لهم دورات في الفترة المقبلة عن دور البرلماني، ونحن لا نستهدف الشو الإعلامي، ونعمل على إيجاد الحلول لكل المشكلات التي تواجههم".



وأشار، إلى أن حجم التنسيقية يزيد كل يوم عن الذي سبقه، معقبًا: "بدأنا بستة نواب محافظين وأصبح لدينا 6 أعضاء بمجلس الشيوخ"، لافتًا إلى أن هناك أكثر من معيار للتنسيقية لاختيار مرشحيها الذين يخوضون الانتخابات، مثل الاحتكاك بالشارع حيث يكون لديه عمل مجتمعي ويربطه بقوانين تستطيع خدمة هذا العمل.



ولفت، إلى أن التنسيقية لديها 28 مرشح ومرشحة في انتخابات مجلس النواب هو واحد منهم، ونصفهم من السيدات، متابعًا:"إحنا مش بننام وفكرنا إننا نوصل للناس دور التنسيقية وإننا لازم يبقى لينا تواجد أكبر في الشوارع".



ووسط أجواء احتفالية استضافت قبائل البشرية والعبابدة والوافدين في مدينة شلاتين مرشحي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على القائمة الوطنية من أجل مصر، مساء الأحد.



ورفع أهالي شلاتين أعلام مصر وامتطوا الجمال والسيارات الدفع الرباعي كنوع من الترحيب بشباب التنسيقية، وناقش الشباب مع مشايخ وشباب مثلث الجنوب رؤيتهم وبرنامجهم التشريعي والرقابي.



وكان في استقبال مرشحي القائمة سر الختم محمد عثمان شيخ مشايخ العبابده بمثلث شلاتين وحلايب، والشيخ صادو شيخ البشارية بحلايب، والشيخ وهاج شيخ البشاريه بأبو رماد.



ورحب سر الختم محمد عثمان شيخ مشايخ العبابده بمثلث حلايب وشلاتين بشباب التنسيقية؛ مؤكدا علي سعادته بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للشباب والدفع بهم في المناصب التنفيذية والتشريعية.



وأضاف "عثمان"، أن أهالي حلايب وشلاتين مستعدون للتضحية بأنفسهم من أجل مصر ويقفون خلف القيادة السياسية في حربها على الإرهاب.



وأشار، إلى أن شباب التنسيقية ضربوا نموذجا فريدا في العمل السياسي وحققوا نجاحا كبيرا، وتابع موجها حديثه لشباب التنسيقية خلال لقائه بهم: "أنتم شباب طبيعي وبسيط ولم تلوثوا بالمال السياسي وستكونون خير معبرين عن قضايا شمال ووسط وجنوب الصعيد".



وتوجه كريم عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم التنسيقية، بأسمى آيات الشكر لمشايخ وشباب حلايب وشلاتين علي استقبالهم الحافل لشباب التنسيقية، قائلا: "انتم حماة حدود مصر الجنوبية ونحن ننام مطمئنين في محافظتنا لأنكم من تحمون الحدود مع قواتنا المسلحة والشرطة المدنية".

وأعرب عبد العاطي عن سعادته البالغة لما شاهده من وعي شباب شلاتين بالعمل السياسي ورغبتهم الحثيثة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية.



وفي ذات السياق، قال أحمد رمزي المرشح بالقائمة الوطنية لأجل مصر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن والده رجل عصامي وفلاح بسيط، ويرى مشاعر وسلوك والده في عيون مشايخ حلايب وشلاتين، مؤكدا أنه يتحدث وسط أهله وناسه الطيبين الذين يعشقون مصر حتي النخاع.



وأشار إلى أنه لولا دعم الرئيس السيسي للشباب لما استطاع الشباب أن يكونوا في صدارة المشهد السياسي، مؤكدا أن اختيار الشباب للقائمة كان بفضل خبراتهم وكفاءتهم السياسية.



وقالت نشوي الشريف المرشحة بالقائمة الوطنية لأجل مصر، إنها ستدافع عن حقوق المرأة في شلاتين وحلايب وأبورماد تحت قبة البرلمان؛ منوهة بأن إقرار نسبة 25% في الدستور كمقاعد للمرأة بمجلس النواب انتصار للمرأة ومكانتها، مؤكدة أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تفتح ذراعها للمرأة والشباب والفتيات وتحتضنهم وتحقق أحلامهم المشروعة علي كافة المستويات.



وأكد الشيخ وهاج شيخ البشاريه بأبو رماد على أن شباب حلايب وشلاتين وأبورماد يحتفون بنموذج شباب التنسيقية وسعداء بثقافتهم وخبراتهم، مؤكدا أن تآلف قلوب شباب البحر الأحمر مع قلوب ومشاعر شباب التنسيقية لم يأت من فراغ، ولكن مجيء شباب التنسيقية لحدود مصر الجنوبية واستماعهم لمشكلات وقضايا إخوانهم في حلايب وشلاتين وأبورماد السبب وراء هذا التالف وهذه المحبة.



ووعد شباب التنسيقية أهالي شلاتين وحلايب وأبورماد أن يكونوا صوتهم تحت القبة.

