محمد مصيلحي: كل لاعبي مصر تتمنى اللعب لنادي الاتحاد السكندري

أبدى محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، حزنه لرحيل طلعت يوسف المدير الفني لزعيم الثغر.









وقال مصيلحي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "عقدت اجتماع طاريء مع أعضاء مجلس الإدارة وعرضت موقف طلعت يوسف وتحدثنا في كافة الأمور واتفقنا على قبول الاعتذار بكل أسف.









وأردف: في النهاية تبقى مصلحة الفريق أهم فضلاً على إصرار المدرب في الرحيل وعلى كل حال ما بيننا وبينه "كبير".









وطالب مصيلحي جمهور الاتحاد بعدم تجاهل ماقدمه يوسف للفريق مشيراً بأن المدرب قدم الفريق في صورة جيدة وكانت هناك روح عالية من اللاعبين معه.









وتوجه برسالة لجمهور زعيم الثغر قائلا: تذكروا ما يقدمه مجلس الإدارة للفريق، أين كان من ثلاثة سنوات وأين هو الأن.









وأتم: كانت الظروف المادية ليست على مايرام أما الأن فكل لاعبي مصر تتمنى اللعب لنادي الاتحاد، إسم الفريق أصبح جيد على مستوى كرة القدم في البطولات المختلفة وايضا في اللعبات الأخرى مثل السلة.



