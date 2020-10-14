جلسة المستهل .. تباين بأداء مؤشرات البورصة المصرية

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، علي تباين بأداء المؤشرات ، مروراً بحالة من جني الأرباح علي المؤشر الرئيسي مماجعله يتراجع هامشياً مع بداية الجلسة.









وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 11289 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 1982 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 2911 نقطة.



