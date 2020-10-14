جلسة المستهل .. تباين بأداء مؤشرات البورصة المصرية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:23 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، علي تباين بأداء المؤشرات ، مروراً بحالة من جني الأرباح علي المؤشر الرئيسي مماجعله يتراجع هامشياً مع بداية الجلسة.


 وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 11289 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 1982 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 2911 نقطة.

وإختتمت البورصة المصرية تداولات أمس الثلاثاء منتصف الأسبوع على تراجعات جماعية للمؤشرات ، لينهى الرئيسي عند 11291 نقطة بنسبة هبوط 0.93% متأثرا بمبيعات كافة فئات المؤسسات على قيادات المؤشر و التجارى الدولى ، فيما تراجع السبعينى متساوى الأوزان ب 1.69% منهيا  تعاملاته عند 1972 نقطة بجنى ارباح شكل معظم أسهمه و خاصة. أسهم المضاربات ،  و الذى جاء بقيم تداولات متوسطة بلغت 1.356 مليار  جنيه و حجم تداول 343 مليون سهم من خلال 39160 صفقة بمخطط سيولة للشراء 43% بالتداول على 187 ورقة مالية ربحت منها 36 ورقة و تراجعت 126 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 25 ورقة دون تغيير ، ليتراجع رأس المال السوقى للشركات المقيدة بحوالي  5.767 مسجلا 627.914 مليار جنيه.
 

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