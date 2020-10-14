عملية سرية لجيش الاحتلال في الجولان المحتل

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 09:41 ص
جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
وكالات
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه  استهدف الشهر الماضي مواقع للجيش السوري في هضبة الجولان السورية المحتلة.

 

وكتب المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال إن "قوات إسرائيلية اقتحمت ودمرت في ليلة 21 سبتمبر، موقعين متقدمين تابعين للجيش السوري في منطقة فض الاشتباك شرق السياج الأمني شمال هضبة الجولان".

 

وأضاف أدرعي، أن "الجيش السوري كان يستخدم المواقع المدمرة بهدف الاستطلاع والأمن الروتيني".

 

وتابع المتحدث الإسرائيلي، أن العملية جاءت ردا على ما وصفه بخرق الجيش السوري لاتفاق فض الاشتباك الذي يحظر عليه التموضع العسكري في منطقة الفصل.

 

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