مفاجأة.. برشلونة يقتحم حرب ريال مدريد على بول بوجبا

يسعى نادي برشلونة الإسباني إلى التعاقد مع دافيد ألابا نجم بايرن ميونيخ الألماني وبول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي المطلوب بقوة في ريال مدريد الإسباني.

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من برشلونة عن أن النادي الكتالوني يريد ضم الثنائي لتعزيز صفوفه بلاعبين على أعلى مستوى.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يريد استغلال انتهاء عقود اللاعبين مع أنديتهم لضم مجاناً، وهذه فرصة ممتازة في ظل الوضع المالي المعقد الناتج عن أزمة فيروس كورونا.