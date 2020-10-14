تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت مع بداية التعاملات

إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع جماعي للمؤشرات، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.17% خاسراً 10.040 نقطة ليصل إلى مستوى 5752 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.24% خاسراً 15.110 نقطة ليصل إلى مستوى 6398.37 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.01% رابحاً 0.400 نقطة ليصل إلى مستوى 446593 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.02% رابحاً 1.110 نقطة ليصل إلى مستوى 4545.59 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 283.6 مليون سهم بقيمة 35.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9143 صفقة.









وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع العقار بنسبة 0.59%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.43%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.35%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.31%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.24%، ثم قطاعي المواد الأساسية والنفط والغاز بنسبة 0.09%، 0.04%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.15%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.50%.