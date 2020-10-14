بعد طرح البوستر الخاص بمسلسل "طلقتك نفسي".. تامر حسني يهنئ أحمد عصام ويُعلق:"أفيش جميل ولوك مميز"

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:20 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرص الفنان تامر حسني على تهنئة صديقه الفنان أحمد عصام على مسلسله الجديد "طلقتك نفسي"، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر تامر حسني صورة البوستر الرسمي الخاص بمسلسل "طلقتك نفسي"، وعلق عليها قائلاً :"أفيش جميل ولوك مميز من صديق العمر أحمد عصام، ربنا يوفقك، ويوفق كل أبطال العمل، إن شاء الله هيعبر عن ناس كتير جدًا، مليوووون مبرووك".

مسلسل "طلقتك نفسي" بطولة محمد عادل، هاجر أحمد، أحمد عصام، ولاء الشريف، كارولين عزمي، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد الشامي، هايدي موسى، محمد العمروسي، كريم عبدالجواد، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم بيومي فؤاد، سوسن بدر، هالة فاخر، صبري عبدالمنعم، ليلى عز العرب، أحمد صيام، نهال عنبر، حجاج عبدالعظيم، والمسلسل قصة وسيناريو أحمد عصام، وإخراج محمد النقلي، ومن المقرر عرضه يوم ١٩ أكتوبر على قناة النهار.

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