تفاصيل ضبط شقيقان تخصصا في سرقة هواتف المحمول في المنصورة

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نجح رجال وحدة مباحث قسم ثاني المنصورة في محافظة الدقهلية، في ضبط تشكيل مكون من شقيقان تخصصا في سرقة هواتف المحمول بالمغافلة والخطف من بينهم مدرج معلومات جنائي.



تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود معلومات أكدتها التحريات السرية إلى ضباط قسم ثان المنصورة، عن قيام شقيقين أحدهما مسجل جنائي بسرقة الهواتف المحمولة.



وعلى الفور، تشكل فريق بقيادة المقدم محمد مطر، رئيس مباحث قسم ثاني المنصورة، والنقيب محمود سليم، معاون مباحث القسم، وألقى القبض على "كمال. م. ج."، عاطل، وشقيقه"اسلام. م. ج"، وشهرته "اسلام قلبظ"، عاطل مدرج معلومات جنائي، ومقيم في منطقة جديلة.



وضُبط مع المتهمين 6 أجهزة هاتف محمول من أنواع مختلفة وواحد جهاز لاب توب، وتبين أنها أجهزة مبلغ باختفائها وسرقتها.



وبمواجهة المتهمين، اعترافا بأنهما تخصصا في سرقة الهواتف والأجهزة المحمولة، لبيعها والتربح من قيمتها المالية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي اتخذت إجراءاتها القانونية ضدهما.

