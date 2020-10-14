بيرلو يخشى غياب رونالدو عن موقعة برشلونة

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:04 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء عن صعوبة لحاق الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي عن مباراة فريقه المنتظرة ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا.


وكان الإتحاد البرتغالي قد أعلن يوم أمس إصابة الدون بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بعد أن جاءت نتيجة إختباره إيجابية.


وقال موقع " توت ميركاتو " الإيطالي أن البروتوكول الخاص بالإتحاد الأوروبي يهدد لحاق الدون بمباراة البلوجرانا في دوري الأبطال.


وأضاف أن نتيجة الإختبار الخاصة باللاعب جاءت إيجابية يوم الثلاثاء 13 أكتوبر في الوقت الذي تقام فيه مباراة برشلونة يوم 28 من الشهر ذاته.


وأشار إلى أنه حتى يعود اللاعب للمشاركة مع فريقه في المسابقات الأوروبية يجب أن يحصل على الموافقة قبل سبعة أيام ما يعني أن نتيجة العينة يجب أن تأتي سلبية قبل خوض اللقاء بإسبوع ما يجعل مشاركة رونالدو على المحك.

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