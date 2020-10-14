الكنيسة الكلدانية بالقاهرة تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:03 ص
بوابة الفجر
ماريان عيد
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احتفلت مساء امس الكنيسة الكلدانية بالقاهرة بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما، براسة الأب بولس ساتي المدبر البطريركي للكنيسة الكلدانية في مصر للقداس الالهي الاحتفالي بكنيسة العذراء سيدة فاتيما بمصر الجديدة.

كما شارك فى الاحتفال نيافه الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية والمطران جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية بمصر،والأب بولس جرس الأمين العام لمجلس كنائس مصر والعديد من الآباء الأجلاء ورؤساء الرَّهبَـنات، وأيضا العديد من الراهبات والشخصيات الهامة والشعب المحتفل.

تخللت القداس الإلهي كلمة ترحيب من الأب بولس ساتي بكل الحاضرين، تلَتها عظة روحية من نيافة الأنبا باخوم عن مريم العذراء مؤكدا على أنها تُوَحِّد بين الجميع، وعلى أن مريم العذراء قبلت سيفا على ذاتها وعلينا أن نتعلم منها دومًا.

اُختُـتِـم القداس الإلهي بالصلاة الختامية والتطواف بتمثال السيدة العذراء سيدة فاتيما ثم اعطاء البركة الرسولية الختامية.

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ترأس صباح يوم الأحد الماضي، صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك صلاة القداس الإلهي الاحتفالي بمناسبة المناولة الاحتفالية الأولى لأبناء وبنات كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بقرية طنطاوي.

حيث كان في استقبال نيافته الأب إسطفانوس غطاس راعي الكنيسة، كما حضر أيضًا القمص يونان إستمالك، والأب متى رزق، وراهبات قلب يسوع الأقدس المصريات، وفريق الشمامسة.

وألقى نيافة الأنبا بشارة كلمة العظة حول إنجيل اليوم " شفاء المفلوج"، كما شجع نيافته أبناء وبنات المناولة الاحتفالية على الالتزام بالحياة مع يسوع، وأهمية سر الاعتراف والتناول من القربان المقدس، وذلك على مثال الطوباوي كارلو أكوتيس، كما منح نيافته الهدايا التذكارية الخاصة بالاحتفال.

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كنيسه العذراء آلابا

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