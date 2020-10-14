الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة والعظمى 30 بالقاهرة (فيديو)

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:03 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الأربعاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وأن يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية.

وتتوقع الهيئة أيضًا، أن يكون الطقس شديد الحرارة في جنوب سيناء مع رياح نشطة، وأن يكون الطقس حارًا في شمال الصعيد وشديد الحرارة في جنوب الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:
القاهرة العظمى 30 والصغرى 22
الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21
مرسى مطروح العظمى 27 والصغرى 21
بورسعيد العظمى 29 والصغرى 24
دمياط العظمى 28 والصغرى 24
الإسماعيلية العظمى 32 والصغرى 21
السويس العظمى 31 والصغرى 22
العريش العظمى 28 والصغرى 23
طابا العظمى 30 والصغرى 22
سانت كاترين العظمى 33 والصغرى 16
شرم الشيخ العظمى 35 والصغرى 25
الغردقة العظمى 35 والصغرى 25
الفيوم العظمى 33 والصغرى 22
بني سويف العظمى 33 والصغرى 22
المنيا العظمى 34 والصغرى 23
أسيوط العظمى 35 والصغرى 22


وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة عادت لمعدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام حيث يسود طقس خريفي ممتع.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، أمس الثلاثاء، إلى أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، منوها بأن درجات الحرارة ستنخفض خلال الأيام المقبلة على محافظات الصعيد.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البحرين الأحمر والمتوسط في حالة اعتدال، وهناك نشاط خفيف للرياح على مناطق من جنوب سيناء ولكنها غير مؤثرة على النشاط اليوم، محذرا من انخفاض درجات الحرارة الصغرى خلال الأيام المقبلة حيث سيصل الفارق بين درجات الحرارة الصغرى والعظمى إلى 10 درجات، موضحًا أن الشبورة المائية هي الظاهرة المؤثرة في الصباح الباكر خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

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