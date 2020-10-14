محمد عبد الرحمن ينعى الراحل محمود ياسين

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:02 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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نعى الفنان محمد عبد الرحمن الفنان الراحل محمود ياسين الذى توفى منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.

حيث نشر محمد عبد الرحمن عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام صورة للراحل محمود ياسين، وعلق قائلاً"البقاء والدوام لله فى النجم محمود ياسين".


يذكر أن محمود ياسين قدم في العديد فى السينما، منها(الخيط الرفيع) أمام فاتن حمامة، و(أنف وثلاث عيون) أمام ماجدة الصباحي، و(قاع المدينة) أمام نادية لطفي، و(مولد يا دنيا) أمام المطربة عفاف راضي، و(اذكريني) أمام نجلاء فتحي، و(الباطنية) أمام نادية الجندي، و(الجلسة سرية) أمام يسرا، و(الحرافيش) أمام صفية العمري

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