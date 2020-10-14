الإمارات تطلق مبادرات إنسانية لدعم ضحايا الكوارث

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:00 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات
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باتت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في الاستعداد والجاهزية للتعامل الناجح مع حالات الكوارث على المستويين المحلي والعالمي انطلاقاً من إيمانها بأهمية التعاون وتضافر الجهود للحد من آثار هذه الكوارث الطبيعية.

 

وكانت دولة الإمارات، تحتل مركزاً متقدماً إقليمياً وعالمياً على صعيد بناء منظومة وطنية متكاملة للطوارئ والأزمات تمثل رؤية مشتركة لمواءمة وانسجام أهداف الدولة مع الأهداف التي حددتها استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث في «إطار سنداي» للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 وبناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث.

 

ويذكر أن الإمارات، تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للحد من الكوارث الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة في 13 أكتوبر من كل عام كمناسبة لتعزيز الثقافة العالمية للوقاية من الكوارث والتأهب لها والتعامل مع نتائجها إلى جانب إذكاء الوعي العالمي بالإجراءات والسياسات والممارسات الفعالة فيما يتصل بخفض التعرض للمخاطر على مستوى المجتمعات المحلية.

 

وجاءت الاحتفالية لتذكير المجتمعات الدولية والقائمين عليها بضحايا الكوارث الذين تزايد أعدادهم خلال العقد الأخير والتي كان السبب الرئيسي والأول فيها الظواهر الطبيعية الفيزيائية والجيومائية.

 

 

 

 

 

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مبادرات انسانية ضحايا الكوارث الإمارات

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