محافظ بورسعيد ينعى وفاة الفنان محمود ياسين

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:00 ص
بوابة الفجر
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نعي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنان محمود ياسين ابن محافظة بورسعيد الذي وافته المنية عن عمر يناهز ٧٩ عاما،

وأعرب المحافظ، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الراحل داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

واكد محافظ بورسعيد باننا فقدنا فنانا نجح بفنه وفكرة فى إثراء الحركة الفنية والثقافية بأعماله الخالدة فى السينما والمسرح والتليفزيون

وكان محافظ بورسعيد قد قرر منذ فترة إطلاق إسم بن بورسعيد ونجم مصر والوطن العربى الفنان القدير محمود يس على القاعة الكبرى بمسرح المركز الثقافى ( أوبرا بورسعيد ) تكريمٱ على مشوار عطائه الفنى وتتويجٱ لدوره فى إثراء الحركة الفنية.

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