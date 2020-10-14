اول حديقة وجدارية لشهداء الجيش الأبيض بزراعة عين شمس

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خصصت كلية الزراعة جامعة عين شمس ٢٥٠٠ متر لعمل أول حديقة نباتية لشهداء الجيش الأبيض، وذلك وفقا للبروتوكول الموقع بين كلية الزراعة برئاسة الدكتور احمد جلال عميد الكلية واستاذة هالة علاوى رئيس نادي روتاري التحرير في سبتمبر الماضي.



وذلك في اطار جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتكريم شهداء الجيش الأبيض تقديرا لتضحياتهم، وتحت رعاية ا.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس



وتحتوى حديقة شهداء الجيش الابيض على 200 شجرة مثمرة تتميز بالتنوع والندرة منها: (المانجو – الرمان – البابايا – الكاكا – البرتقال – الليمون – التوت)، حيث تم اطلاق اسم الشهداء على هذه الاشجار تخليدا لذكراهم الطيبة وصدقة جارية علي أرواحهم الطاهرة.



وأعرب الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة عن شكره وتقديره لتضحيات شهداء مصر من جيشها الأبيض، وأشاد سيادته بدور الفرق الطبية وبطولاتهم، مشيرا إلى أن جامعة عين شمس أطلقت مبادرة لرعاية اسر الشهداء وابنائهم المنتسبين للجامعة لتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم.



وأعربت الدكتورة دينا المنزلاوي رئيس لجنة البيئة بنادي روتاري التحرير عن شكرها وتقديرها لتضحيات شهداء مصر من جيشها الأبيض وأضافت أن فكرة حديقة شهداء الجيش الأبيض تأتى تقديرا لدور الفرق الطبية وبطولاتها.



وقد قام الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بغرس أول شجرة باسم أول شهيد من الأطباء الدكتور أحمد واللواح أستاذ ورئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة الأزهر الذي وافته المنية في مستشفى العزل بالإسماعيلية، وقد قامت أستاذة هالة علاوي رئيس روتاري التحرير بغرس الشجرة الثانية بإسم الشهيد محمد المحسناوي أول شهيد للتمريض الذي وافته المنية بمستشفى النجيلة للعزل، كما غرست د. دينا المنزلاوي رئيس لجنة البيئة بنادي روتاري التحرير الشجرة الثالثة بإسم الشهيد شعبان عبد العال أول شهداء العاملين بهيئة الإسعاف المصرية الذي وافته المنية في مستشفى هليوبوليس للعزل. وقد قام الحضور بغرس شجرة بإسم كل شهيد بإجمالي ٢٠٠ شجرة بحديقة شهداء الجيش الأبيض بحرم كلية الزراعة.



واختتمت الفاعلية بالوقوف دقيقة حدادا لقراءة الفاتحة علي أرواح الشهداء الطاهرة داعين المولى عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.



ومن الجدير بالذكر ان حديقة شهداء الجيش الأبيض تاتى فى اطار المبادرة الرئاسية” اتحضر للأخضر” بالمشاركة بين وزارة التعليم العالى ووزارة البيئة ووزارة الزراعة ووزارة الصحة، وبمشاركة نقابة الأطباء ونقابة التمريض ونقابة العاملين بهيئة الإسعاف ونقابة أخصائيين العلوم الطبية إلي جانب مشاركة فعالة من المجتمع المدني وبمشاركة كليتى الزراعة والتربية النوعية بجامعة عين شمس.



وقد تمت فاعليات الزراعة بحضور وفد رسمي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووفد رسمي عن المجلس الوطني للشباب برئاسة د. وائل الطناحي أمين عام المجلس الوطني للشباب ود. سوسن العوضي المنسق العام لبرنامج محاكاة المجلس الوطني للشباب ووفد رسمي من وزارة الزراعة ووزارة البيئة ونقابات الأطباء والتمريض والمسعفين.