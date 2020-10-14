بكلمات مليئة بالحب.. كندة علوش تنعى الراحل محمود ياسين

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نعت الفنانة كندة علوش الفنان الراحل محمود ياسين الذى توفى منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.



حيث نشرت كندة علوش عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة الراحل محمود ياسين، وعلقت قائلة"البقاء لله فى النجم" إن لله وإن إليه راجعون العملاق العظيم بفنه وأخلاقه واحترامه وثقافته، محمود ياسين خالص التعازي لأسرته وأهله".



يذكر أن محمود ياسين قدم في العديد فى السينما، منها(الخيط الرفيع) أمام فاتن حمامة، و(أنف وثلاث عيون) أمام ماجدة الصباحي، و(قاع المدينة) أمام نادية لطفي، و(مولد يا دنيا) أمام المطربة عفاف راضي، و(اذكريني) أمام نجلاء فتحي، و(الباطنية) أمام نادية الجندي، و(الجلسة سرية) أمام يسرا، و(الحرافيش) أمام صفية العمري