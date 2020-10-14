مستشفيات جامعة عين شمس تستعد للحصول علي الاعتماد والتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل







حيث اشاد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بالخطوات التشريعية الخاصة بالتأمين الصحي الشامل، واضاف سيادته ان مستشفيات جامعة عين شمس قد قامت بتحديث للبنية التحتية بشكل كبير بما يتواكب مع معطيات التقدم الطبي، معربا عن فخره بما حققته مستشفيات جامعة عين شمس من خطوات تجاه الحصول علي الإعتماد.



وصرح الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بأن المعايير التي نشرتها الهيئة للمنشآت الطبية المتنوعة تعد استمرارًا للجهود التي بدأتها الدولة لتحسين الخدمات الصحية في مصر. وأوضح رئيس الهيئة أن تلك المعايير تقدم أفضل الممارسات المهنية في أمن وسلامة المرضى ومقدمي الخدمات الصحية طبقًا لأفضل الممارسات المبنية على الدليل والبرهان، لتغطي جميع جوانب الخدمة الطبية المقدمة للمواطن المصري وفق أحدث المعايير.





وأكد سيادته الحرص الدائم والمستمر على تعزيز الاستدامة لتأهيل الكوادر الطبية المدربة ذات الكفاءة العالية، كما أن الهيئة تُعد برنامجًا لتهيئة المنشآت الطبية المتنوعة مع توضيح آليات وإجراءات التسجيل بالهيئة استعدادًا للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

عقد مركز التدريب والتطوير بكلية الطب جامعة عين شمس لقاء موسع للتعريف بالمعايير اللازمة للاعتماد والرقابة الصحية اللازمة للتسجيل بنظام التأمين الصحي الشامل وذلك بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور اشرف اسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور اشرف عمر عميد كلية الطب، الدكتور سامية عبده نائب مدير المستشفيات الجامعية ومدير إدارة مكافحة العدوى ولفيف من اطباء مستشفيات جامعة عين شمس.