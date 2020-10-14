شعراوى: تشكيل لجان بالمحافظات لمتابعة إجراءات مواجهة السحابة السوداء

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 09:49 ص
بوابة الفجر
الفجر
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كلف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية محافظى القاهرة والجيزة والقليوبية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ والشرقية والبحيرة بتشكيل لجنة من الجهات التنفيذية بكل محافظة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خاصة مع موسم حصاد قش الأرز ومتابعة اجراءات السيطرة عليها على أن يتم التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة للافادة بالنتائج يوميًا.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن اللجان المشكلة بالمحافظات ستقوم بالمرور الدورى خاصة في الفترة المسائية لضبط أى مخالفات خاصة بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والمخلفات البلدية الصلبة وإتخاذ الاجراءات القانونية حيالها والتأكد من منع الحرق المكشوف للقمامة وتشديد الرقابة على المقالب العمومية.

واشار الوزير الى ان اللجان تقوم بتنظيم تشغيل المنشأت الملوثة سواء كانت مكامير فحم أومسابك أومصانع طوب وغيرها من الانشطة الملوثة خلال فترة موسم السحابة حتى نهاية نوفمبر المقبل مع التنسيق مع شرطة المرافق لمتابعة الغلق المسائى لها بعد الخامسة مساء وحتى السابعة صباح اليوم التالى والتنسيق مع إدارات المرور بالمحافظات لتشديد الرقابة وضبط السيارات المخالفة التى تتعدى نسبة العوادم المحددة بقانون البيئة والقرارات المنظمة لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها اضافة الى فحص الشكاوى والبلاغات الواردة من المواطنين المتعلقة بحرق المخلفات الزراعية والبلدية والعمل على إزالة اسبابها.

وشدد اللواء شعراوى على أهمية التنسيق بين المحافظات وشرطة البيئة والمسطحات المائية للتعامل الفورى مع كافة أنشطة الحرق المكشوف مؤكدًا التنسيق مع كافة الوزارات المعنية لازالة نواتج تطهير الترع والمصارف ومنع تراكم المخلفات داخل حرم الطرق العمومية مع قيام الأجهزة المختصة بالنظافة بالمحافظة بالتخلص من المتولد اليومى لمنع تراكم المخلفات.

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