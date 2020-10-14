سوسن بدر تنعى الراحل محمود ياسين

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 09:47 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
نعت الفنانة سوسن بدر الفنان الراحل محمود ياسين الذى توفى منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.

حيث نشرت سوسن بدر عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة الراحل محمود ياسين، وعلقت قائلة"وداعاً محمود ياسين.. البقاء لله".

يذكر أن محمود ياسين قدم في العديد فى السينما، منها(الخيط الرفيع) أمام فاتن حمامة، و(أنف وثلاث عيون) أمام ماجدة الصباحي، و(قاع المدينة) أمام نادية لطفي، و(مولد يا دنيا) أمام المطربة عفاف راضي، و(اذكريني) أمام نجلاء فتحي، و(الباطنية) أمام نادية الجندي، و(الجلسة سرية) أمام يسرا، و(الحرافيش) أمام صفية العمري

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

منذ ساعتين و 17 دقيقة

طبيب يكشف مفاجأة صادمة عن لعبة "بابجي" (فيديو)

منذ ساعتين

3 أندية تطلب التعاقد مع نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ يوم

ضحية جريمة التحرش ببني سويف: "مش قادرة أنسى إحساسي من ساعتها"

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

5 صفقات في الأهلي

منذ يوم

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ حوالي 12 ساعة

صراع ثلاثي على ضم جوهرة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ يوم

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

بهذه العبارات.. رانيا محمود ياسين تنعي والدها

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:40 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

01:16 ص

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

08:18 ص

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

10:17 م

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

08:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي