"البقاء لله في فنان امتعنا لسنوات طويلة".. دانا حمدان تنعي الفنان الراحل محمود ياسين

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 09:47 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
نعت الفنانة دانا حمدان الفنان الراحل محمود ياسين، وذلك بكلمات مليئة بالحب، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت دانا حمدان صورة للفنان الراحل محمود ياسين، وعلقت عليها قائلة:"البقاء لله في فنان امتعنا لسنوات طويلة، ممثل مميز وكاريزما طاغية ونجم بمعنى الكلمة، الله يرحمك يا أستاذنا، خبر حزين جدًا".

وفي سياق آخر، شاركت دانا حمدان مؤخرًا في مسلسل"حواديت الشانزلزيه"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مرقس عادل، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن سليم، نهى سعيد، بطولة إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، مي سليم، أماني كمال، سارة عادل.

أخبار تهمك

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

منذ ساعتين و 17 دقيقة

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

صراع ثلاثي على ضم جوهرة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بهذه العبارات.. رانيا محمود ياسين تنعي والدها

منذ ساعتين و 41 دقيقة

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ حوالي 12 ساعة

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ حوالي 14 ساعة

3 أندية تطلب التعاقد مع نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

5 صفقات في الأهلي

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 9 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ يوم

ضحية جريمة التحرش ببني سويف: "مش قادرة أنسى إحساسي من ساعتها"

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ ساعتين و 55 دقيقة

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة صادمة عن لعبة "بابجي" (فيديو)

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:40 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

01:16 ص

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

08:18 ص

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

10:17 م

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

08:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي