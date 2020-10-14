"البقاء لله في فنان امتعنا لسنوات طويلة".. دانا حمدان تنعي الفنان الراحل محمود ياسين

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نعت الفنانة دانا حمدان الفنان الراحل محمود ياسين، وذلك بكلمات مليئة بالحب، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت دانا حمدان صورة للفنان الراحل محمود ياسين، وعلقت عليها قائلة:"البقاء لله في فنان امتعنا لسنوات طويلة، ممثل مميز وكاريزما طاغية ونجم بمعنى الكلمة، الله يرحمك يا أستاذنا، خبر حزين جدًا".



وفي سياق آخر، شاركت دانا حمدان مؤخرًا في مسلسل"حواديت الشانزلزيه"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مرقس عادل، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن سليم، نهى سعيد، بطولة إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، مي سليم، أماني كمال، سارة عادل.