أسطورة من أساطير السينما العربية.. كارول سماحة تودع محمود ياسين

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نعت المطربة كارول سماحة الفنان الراحل محمود ياسين الذى توفى منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.



حيث نشرت كارول سماحة عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة الراحل محمود ياسين، وعلقت قائلة"رحيل أسطورة من أساطير السينما العربية التى تذكرنا بالزمن الجميل والعصر الذهبى للفن.. محمود ياسين شكرا لعطاءك وإخلاصك لجمهورك".



يذكر أن محمود ياسين قدم في العديد فى السينما، منها(الخيط الرفيع) أمام فاتن حمامة، و(أنف وثلاث عيون) أمام ماجدة الصباحي، و(قاع المدينة) أمام نادية لطفي، و(مولد يا دنيا) أمام المطربة عفاف راضي، و(اذكريني) أمام نجلاء فتحي، و(الباطنية) أمام نادية الجندي، و(الجلسة سرية) أمام يسرا، و(الحرافيش) أمام صفية العمري