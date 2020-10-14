3 أندية تطلب التعاقد مع نجم الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن هناك ثلاث أندية ترغب في التعاقد مع ناصر ماهر، صانع ألعاب النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.





ويقدم ناصر ماهر مستوى مميز للغاية مع سموحة، وذلك بعد إعارته من الأهلي بداية الموسم الجاري.





وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي على أون سبورت إف إم: "بيراميدز والإسماعيلي وسموحة ترغب في ضم ناصر ماهر نهائياً في الموسم الكروي الجديد".





ومن المقرر أن يعود ناصر ماهر إلى الأهلي نهاية الموسم الجاري، بعدما استقر مسؤولي القلعة الحمراء على عودة اللاعب.



