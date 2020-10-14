تفاصيل شخصية أنوشكا في مسلسل "نجيب زاهى ذركش"

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تواصل الفنانة أنوشكا تصوير مشاهدها في مسلسل "نجيب زاهى ذركش"، وتُجسد خلال الأحداث دور شقيقة الفنان يحيى الفخراني، ولديها ابنة تُجسد دورها الفنانة رنا رئيس، كما أنها ستكون صاحبة ملجأ لتربية الأيتام، والمسلسل من المُقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.



ويُعد مسلسل "نجيب زاهى ذركش" التعاون الخامس الذى يجمع عبد الرحيم كمال والفنان يحيى الفخراني بعدما تعاونا معًا في مسلسلي"شيخ العرب همام"، و"الخواجة عبد القادر"، و"دهشة"، و"ونوس".



يُشار أن آخر أعمال الفنان يحيى الفخراني هو مسلسل "بالحجم العائلي"، وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل وشارك في بطولته ميرفت أمين، ويسرا اللوزي، أحمد مجدي، ندى موسى، ركين سعد، كارولين خليل، عمر حسن يوسف، شيماء سيف، أحمد كرارة، محمد مهران، ديانا هاشم وآخرون.







