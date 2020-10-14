تفاصيل شخصية أنوشكا في مسلسل "نجيب زاهى ذركش"

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 09:40 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


تواصل الفنانة أنوشكا تصوير مشاهدها في مسلسل "نجيب زاهى ذركش"، وتُجسد خلال الأحداث دور شقيقة الفنان يحيى الفخراني، ولديها ابنة تُجسد دورها الفنانة رنا رئيس، كما أنها ستكون صاحبة ملجأ لتربية الأيتام، والمسلسل من المُقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ويُعد مسلسل "نجيب زاهى ذركش" التعاون الخامس الذى يجمع عبد الرحيم كمال والفنان يحيى الفخراني بعدما تعاونا معًا في مسلسلي"شيخ العرب همام"، و"الخواجة عبد القادر"، و"دهشة"، و"ونوس".

يُشار أن آخر أعمال الفنان يحيى الفخراني هو مسلسل "بالحجم العائلي"، وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل وشارك في بطولته ميرفت أمين، ويسرا اللوزي، أحمد مجدي، ندى موسى، ركين سعد، كارولين خليل، عمر حسن يوسف، شيماء سيف، أحمد كرارة، محمد مهران، ديانا هاشم وآخرون.



أخبار تهمك

بهذه العبارات.. رانيا محمود ياسين تنعي والدها

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ يوم

3 أندية تطلب التعاقد مع نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

5 صفقات في الأهلي

منذ يوم

طبيب يكشف مفاجأة صادمة عن لعبة "بابجي" (فيديو)

منذ ساعتين

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ ساعتين و 55 دقيقة

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ يوم

صراع ثلاثي على ضم جوهرة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ حوالي 12 ساعة

ضحية جريمة التحرش ببني سويف: "مش قادرة أنسى إحساسي من ساعتها"

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:40 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

01:16 ص

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

08:18 ص

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

10:17 م

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

08:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي