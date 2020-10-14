حلمي طولان ينتقد ربيع ياسين بسبب منتخب الشباب

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 09:14 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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وجه حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي، انتقادات إلي ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، بسبب تصريحات الأخير بتوجيه اللوم على مدربين الأندية بعدم تجهيز اللاعبين بشكل مثالي.

وقال طولان في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "ربيع ياسين لايمتلك سوي استقطاب اللاعبين للمنتخب في فترة الأجندة الدولية فقط ،وسأقوم بإرسال اللاعبين بكل تأكيد، وسيكونوا جاهزين على أكمل وجه".

واضاف، " ربيع ياسين اتهمنا بأننا لم نقوم بتجهيز اللاعبين بشكل مثالي، وهو خطأ كبير في حقه، لدينا ثلاث مباريات فكيف نقوم بتجهيز اللاعبين في ظل ضغط الجدول".

وواصل، "احنا مدربين مش كفتجية، ولابد أن يعلم ربيع ياسين مايقوله في حق المدربين، نحن نعلم شغلنا بشكل كامل، ونعلم كيفية تجهيز اللاعبين".

واختتم، "هناك لاعب في نادي إنبي يتواجد منذ شهر كامل ولم يتدرب مع الفريق، ويدلي ربيع ياسين بتصريحات بأن الأندية تقوم بالتعنت ضده،كيف ذلك".

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