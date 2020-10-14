جمال بلماضي: الجميع يحترم منتخب الجزائر

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 09:02 ص
بوابة الفجر
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أكد المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم جمال بلماضي عن الرغبة الكبيرة التي تحدو لاعبيه في بلوغ نهائيات كأس العالم 2022، والظهور بوجه مشرف خلال هذه البطولة.

وتعادل المنتخب الجزائري مع نظيره المنتخب المكسيكي 2-2، في المباراة الودية التي جمعتهما أمس الثلاثاء، بلاهاي الهولندية.

وقال بلماضي، في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المواجهة: "نبحث عن التطور وأن نكون أكثر قوة، أعتقد أننا بدأنا نقترب من المستوى العالي، المنتخبات حتى من خارج أفريقيا باتت تحترمنا، إذ تدرك جيداً أنه ليس من السهل مواجهة الجزائر، الهدف الأول حققناه".

وأضاف: "اللاعبون يرغبون في الذهاب بعيداً، هم يريدون المشاركة في كأس العالم والتألق في هذه البطولة، ذلك هو هدفنا، لكن قبل الوصول إلى هذا الهدف يجب ان نعمل كثيراً، وهو ما نحن بصدد القيام به".

وتحدث بلماضي، عن المباراة أمام المكسيك، واعتبر أن المنتخب الجزائري كان يستحق الفوز فيها لكونه لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ55 وكان متقدماً على منافسه حتى دقيقتين قبل النهاية، منتقداً في نفس الوقت القرارات التحكيمية التي وصفها بـ"المجحفة".

وتابع: "أعتبر التعادل أمام المكسيك في مثل هذه الظروف نتيجة أكثر من جيدة بل فوزاً، أنا سعيد جداً لأداء اللاعبين، لقد نفذنا كل ما كنا نبحث عنه خلال المعسكر الإعدادي، ولم أتفاجأ لردة فعلهم".

وأوضح بلماضي، أن منتخب المكسيك فاجأه بطريقة لعبه في الشوط الأول والضغط الذي مارسه على حامل الكرة، قبل أن يعمد إلى تصحيح بعض الأمور في الشوط الثاني، وهو ما سمح للمنتخب الجزائري بخلق فرص أكثر من منافسه.

واستطرد: "منتخب المكسيك هو المنافس الذي كما نريد مواجهته بالنظر لطريقة لعبه وتنظيمه الجماعي الجيد والفرديات التي يضمها، لاعبونا كانوا في المستوى ولعبوا بالروح المعهودة ولم تكن هناك أخطاء في الشوط الثاني".

وأشار بلماضي إلى أن "المكسيك منتخب مختلف عن نيجيريا وأفضل منه مستوى"، لافتاً إلى أن "الخضر" سيلعبون مستقبلاً أمام المنتخبات "التي تسمح لهم بالتطور".

وكانت الجزائر فازت على نيجيريا 1-0، في المباراة الودية التي جمعتهما الجمعة الماضي، بمدينة كلاجنفورت بالنمسا.

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