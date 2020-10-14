فالكاو ينقذ كولومبيا من فخ تشيلي

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 09:01 ص
بوابة الفجر
Advertisements
شارك مهاجم كولومبيا رادامل فالكاو كبديل وسجل هدفاً في اللحظات الأخيرة ليتعادل فريقه 2-2 مع تشيلي في تصفيات كأس العالم لكرة القدم في سانتياغو.

ووضع جيفرسون ليرما المنتخب الكولومبي في المقدمة بعد سبع دقائق عندما استغل رقابة سيئة ليسدد برأسه في الشباك عند الزاوية البعيدة عقب كرة عرضية من اليمين.

وتقدمت تشيلي بعد ركلة جزاء نفذها أرتورو فيدال في الدقيقة 38 وهدف بمساعدة الحظ سجله ألكسيس سانشيز قبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول.

لكن فالكاو كان حاضراً في منطقة جزاء مزدحمة ليلمس كرة سددها خوان موخيكا ويحولها إلى الشباك ويمنح كولومبيا نقطة مستحقة.

وتملك تشيلي، الذي استقبلت هدفاً متأخراً خلال خسارتها 1-2 أمام أوروغواي في الجولة الافتتاحية، نقطة واحدة بجانب بيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المكونة من عشرة فرق، وتتقدم فقط على فنزويلا وبوليفيا.

وتقام الجولة التالية من المباريات في الفترة من 12-17 نوفمبر (تشرين الثاني) حيث تلعب تشيلي على أرضها ضد بيرو وخارجها ضد فنزويلا، وتلتقي كولومبيا بملعبها مع أوروغواي ثم تسافر لمواجهة الإكوادور.1

أخبار تهمك

صراع ثلاثي على ضم جوهرة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ يوم

المبشرون بمقاعد في "الشيوخ".. تحذيرات من الطقس ومفاجأة في الأهلي.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ ساعتين و 11 دقيقة

بهذه العبارات.. رانيا محمود ياسين تنعي والدها

منذ ساعة و نصف

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

منذ ساعة و 9 دقيقة

بهذه الكلمات.. ريهام عبد الغفور تنعي الفنان الراحل محمود ياسين

منذ ساعة و 14 دقيقة

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ يوم

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ أقل من ساعتين

ضحية جريمة التحرش ببني سويف: "مش قادرة أنسى إحساسي من ساعتها"

منذ أقل من ساعة

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ حوالي 11 ساعة

5 صفقات في الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:40 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

08:18 ص

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

01:16 ص

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

10:17 م

بهذه العبارات.. رانيا محمود ياسين تنعي والدها

07:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي