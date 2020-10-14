فالكاو ينقذ كولومبيا من فخ تشيلي

شارك مهاجم كولومبيا رادامل فالكاو كبديل وسجل هدفاً في اللحظات الأخيرة ليتعادل فريقه 2-2 مع تشيلي في تصفيات كأس العالم لكرة القدم في سانتياغو.





ووضع جيفرسون ليرما المنتخب الكولومبي في المقدمة بعد سبع دقائق عندما استغل رقابة سيئة ليسدد برأسه في الشباك عند الزاوية البعيدة عقب كرة عرضية من اليمين.





وتقدمت تشيلي بعد ركلة جزاء نفذها أرتورو فيدال في الدقيقة 38 وهدف بمساعدة الحظ سجله ألكسيس سانشيز قبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول.





لكن فالكاو كان حاضراً في منطقة جزاء مزدحمة ليلمس كرة سددها خوان موخيكا ويحولها إلى الشباك ويمنح كولومبيا نقطة مستحقة.





وتملك تشيلي، الذي استقبلت هدفاً متأخراً خلال خسارتها 1-2 أمام أوروغواي في الجولة الافتتاحية، نقطة واحدة بجانب بيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المكونة من عشرة فرق، وتتقدم فقط على فنزويلا وبوليفيا.





وتقام الجولة التالية من المباريات في الفترة من 12-17 نوفمبر (تشرين الثاني) حيث تلعب تشيلي على أرضها ضد بيرو وخارجها ضد فنزويلا، وتلتقي كولومبيا بملعبها مع أوروغواي ثم تسافر لمواجهة الإكوادور.1



