مدرب البرتغال يكشف حالة رونالدو بعد إصابته بفيروس كورونا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:45 ص
بوابة الفجر
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أكد المدير الفني للبرتغال، فرناندو سانتوس، اليوم الثلاثاء، أن نجم وقائد المنتخب كريستيانو رونالدو بحالة جيدة بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأنه "لا يفكر سوى في اللعب".

وأشار سانتوس خلال مؤتمر صحافي مواجهة البرتغال أمام السويد في رابع جولات المجموعة الثالثة للمستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية إلى أن مهاجم يوفنتوس الإيطالي لم تظهر عليه أي أعراض، مشدداً على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية في المعسكر.

وأوضح "نحن هنا معزولون تماماً منذ الإثنين الماضي. دخلنا، ثم أجرينا جميعا الاختبار، ولم يدخل أي أحد للمعسكر. لم تكن هناك أي مشاكل في المعسكر الأول، ولكن حدث شيء ما هنا، وليس بسبب عدم تطبيق الإجراءات".

ويعد رونالدو هو ثالث لاعب في صفف بطل أوروبا يصاب بالفيروس التاجي، بعد جوزيه فونتي وأنتوي لوبيز.

وخلال المعسكر الحالي، خاض منتخب البرتغال مباراة ودية أمام إسبانيا الأربعاء الماضي، ثم مباراة أمام فرنسا في باريس الإثنين، ثم سيواجه السويد الأربعاء في لشبونة.

وأضاف "غياب أي لاعب بسبب الإصابة بالفيروس يؤثر للغاية، وبالأكثر عندما يتعلق الأمر برونالدو".

وأقر صاحب الـ66 عاما بأن "أي فريق يتأثر بغياب اللاعب الأفضل في العالم"، ولكنه أكد في نفس الوقت أن "هذا الفريق أظهر بالفعل أنه قادر على الرد على المستوى الجماعي، ولدي ثقة كاملة في جميع اللاعبين".

وكانت الفحوصات التي خضع لها كريستيانو رونالدو قد أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد البرتغالي لكرة القدم إن اللاعب "في حالة جيدة، دون أعراض، وفي العزل".

وبعد إصابة رونالدو، خضع بقية لاعبي المنتخب لاختبارات وجاءت جميع النتائج سلبية.

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