شيفتشنكو يعرب عن سعادته بالفوز على إسبانيا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:30 ص
بوابة الفجر
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أشاد مدرب أوكرانيا أندريه شيفتشنكو، بفريقه بعد أن تجاوز خسارته الثقيلة 1-7 أمام فرنسا الأسبوع الماضي، ليحقق فوزاً مفاجئاً 1-0 على إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وسجل فيكتور تسيغانكوف الهدف الوحيد قرب النهاية ليمنح أوكرانيا انتصارها الأول في سبع مباريات ضد إسبانيا ويضع حداً لسلسلة هزائم في 3 مباريات خسر خلالها المنتخب الأوكراني 0-4 أمام إسبانيا و1-7 أمام فرنسا و1-2 أمام ألمانيا.

وأبلغ شيفتشنكو الصحافيين: "لست بحاجة حتى لأن أقول أي شيء لأن اللاعبين قالوا كل شيء بسلوكهم والتزامهم في الملعب، إنه انتصارهم، كانوا رائعين بكل بساطة، تعلم اللاعبون الدرس بعد مباراة فرنسا، وتقبلوا التغييرات التي اقترحناها ونفذوا خطتنا".

وأضاف: "كان من الصعب مواجهة إسبانيا لكننا قاتلنا طيلة الوقت وفزنا بالعديد من الكرات المشتركة، أردنا الانتصار وحققناه".

وأشرف شيفتشنكو، هداف أوكرانيا عبر العصور والذي يعد على نطاق واسع أعظم لاعبيها، على مسيرة مذهلة للفريق في تصفيات بطولة أوروبا ليتأهل للنهائيات المؤجلة لكن فريقه افتقد الكثير من لاعبيه في مباريات هذا الشهر بسبب عدة حالات إيجابية لفيروس كورونا بالإضافة إلى الإصابات.

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