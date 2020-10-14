التعليم: تكريم الدقهلية للحصول علي ٤ مراكز أوائل جمهورية في الثانوية العامة

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كرمت وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، ورئيس مجلس الأمناء الدكتور عبد العظيم السعيد، ومديرى ادارة "بلقاس -الجمالية -ميت غمر" ومدير مدرسة بلقاس الثانوية بنين.



كما تم تكريم مدرسة الشهيد على على بالجمالية ومدرسة سعد الشريف بميت غمر لجهودهم وادائهم المتميز وتحسين العملية التعليمية والتفوق العلمى وحصد المراكز الاولى بالثانوية العامة 2019/2020.



تم التكريم تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث نظمت الوزارة حتفالية لتكريم مديري المديريات والإدارات التعليمية القائمين العملية التعليمية لأوائل الثانوية العامة 2019/2020.



تم تكريم على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية وتكريم الدكتور عبد العظيم السعيد رئيس مجلس امناء المديرية ومديرى إدارات هاشم محمد مدير ادارة بلقاس التعليمية ومحمد رفعت مدير ادارة الجمالية واحمد والى مدير ادارة ميت غمر التعليمية وومديرى مدارس (بلقاس الثانوية بنين -الشهيد على على بالجمالية -سعد الشريف بميت غمر )ليواصل تعليم الدقهلية النجاح وتحقيق الإنجازات علي مستوى الجمهورية.



وأشاد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم بمديري مديريات التربية والتعليم ودورهم الريادي الأصيل وإصرارهم على خدمة العملية التعليمية والمسؤوليات الكبيرة التي تقع على عاتقهم خاصة خلال امتحانات الثانوية العامة والتزامهم بتفعيل وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية من أجل سلامة أبنائنا الطلاب وتفانيهم في مواقعهم التعليمية على الرغم من التحديات التي يواجهونها.



من جانبة قال على عبد الرؤوف ان هذا التكريم ياتى تتويجا للجهد الكبير الذي بذله جميع العاملين في تعليم الدقهلية وليس المكرمون فقط مشيرا الي انه لولا تكاتف الجميع ما حققنا هذا النجاح



جدير بالذكر أن الدقهلية حصدت المراكز الاولى في قائمة الطلاب الاوائل بالثانوية العامة فحصل الطالب رمضان نصحى فهمى بمدرسة بلقاس الثانوية بنين اول جمهورى علمى علوم، والطالب احمد السعيد القعقاع بمدرسة الشهيد على على الثانوية بالجمالية ثالث جمهورى علمى رياضة

و الطالب محمد احمد فوزى بمدرسة سعد الدين شريف بميت غمرثالث جمهورى علمى رياضة.



